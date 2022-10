4:3! Kellerkrimi endet für den MTV Gifhorn mit Happy End

Gifhorn. Die Schwarz-Gelben ringen den SC BW Papenburg nieder. In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielt Marc Upmann den umjubelten Siegtreffer.

Torwart und Kapitän Tobias Krull (in Orange) herzt Marc Upmann nach dessen Siegtor. Der Jubel über den Last-Minute-Sieg war groß beim MTV.

Ecke, Tor – und Abpfiff! Die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn jubelten am Sonntagnachmittag über einen 4:3 (0:2)-Heimsieg im Kellerduell gegen den SC BW Papenburg – dank des Last-Minute-Treffers von Innenverteidiger Marc Upmann, der die Schwarz-Gelben mit seinem Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit erlöste und vorerst ans rettende Ufer springen ließ.

Nach zuletzt zwei Spielen ohne eigenen Torerfolg hatte MTV-Coach Georgios Palanis mit seiner Aufstellung überrascht: Mit Malte Leese, Salih Ayaz und Cedric Schröder standen gleich drei Angreifer nicht im Kader – im Sturmzentrum begann Wayne Rudt. „Wir haben überlegt, wie wir die zweite Position nach Wayne besetzen – und sind auf Mario Petry gestoßen“, erklärte Palanis, der mit der Trainingswoche nicht zufrieden gewesen war.

Die erste Chance gehört Gifhorn – dann drehen die Gäste auf

In der Startelf stand dafür auch Eigengewächs Philipp Schmidtke, der sich gleich gut einfügte. Er setzte sich energisch auf links durch, bediente Rudt (11. Minute) in der Mitte. Doch der traf das Leder aus sieben Metern nicht richtig. Für den Aufsteiger aus dem Emsland war das wohl ein Wecksignal, denn mit ihrem einfachen, vertikalen Spiel nach vorne stellten die Papenburger den MTV fortan vor einige Probleme.

Lukas-Eltjo Koets (15.) durfte ungestört durchs Zentrum laufen, scheiterte aber an Tobias Krull im Gifhorner Tor. Adrian Jusufi (19.) traf aus spitzem Winkel nur das Aluminium des leeren MTV-Gehäuses, ehe Schuss Nummer 3 dann sitzte: Janek de Buhr (23.) lupfte das Leder über Krull hinweg in die Maschen. Und es sollte noch schlimmer kommen für die nun verunsicherten Gastgeber: Koets (35.) erhöhte per Flachschuss auf 2:0.

Palanis reagierte zur Pause, brachte mit Lasse Denker und Marvin Luczkiewicz zwei neue Offensivkräfte, stellte von einem 3-4-3 auf ein 4-1-4-1 um – und prompt wurde das MTV-Spiel schwungvoll. Marvin Luczkiewicz (53.) verkürzte per Foulstrafstoß auf 1:2, nachdem er selbst regelwidrig gebremst worden war. Und: Keine 180 Sekunden später segelte ein Freistoß von Melvin Luczkiewicz an Freund und Feind vorbei zum 2:2-Ausgleich in die Maschen. Denker (59.) hatte die Führung auf dem Kopf – Außennetz.

Chancen zum Sieg sind auf beiden Seiten da

Stattdessen gab es die kalte Dusche: Nach einem langen Einwurf brachte Koets (65.) die Gäste erneut in Front. Doch der MTV bewies Moral und kam durch Burak Hajdari (76.) zum 3:3-Ausgleich. Es blieb packend, das Pendel hätte bei Großchancen von Hajdari (90.+1) und Torben Lange (90.+3) in beide Richtungen ausschlagen können. Aber dann hieß es: Ecke, Upmann, Tor – und Abpfiff!

„Wenn man die Chance in der 93. Minute sieht, dann musst du das Spiel eigentlich verlieren. Da haben wir das Spielglück mal auf unserer Seite gehabt“, meinte MTV-Coach Palanis, der mit dem Auftritt seiner Elf in Hälfte 1 alles andere als zufrieden war. „Die Mannschaft muss sich vorwerfen lassen, wie sie sich da präsentiert hat. Sie hat nicht als Team gespielt und ist verdient in Rückstand geraten.“ Positiv sei dann jedoch die Reaktion nach dem Seitenwechsel gewesen.

MTV: Krull – F. Schröder, Hajdari, Palanis (46. Denker) – Rodrigues (46. Marvin Luczkiewicz), Grah (87. Hashagen), Upmann, Pieper – Schmidtke (69. Friederichs), Rudt (69. Petry), Melvin Luczkiewicz.

Tore: 0:1 de Buhr (23.), 0:2 Koets (35.), 1:2 Marvin Luczkiewicz (53./FE), 2:2 Melvin Luczkiewicz (56.), 2:3 Koets (65.), 3:3 Hajdari (76.), 4:3 Upmann (90.+4).

