B-Junioren des MTV Gifhorn II mit nächster Überraschung

Gifhorn. Die Schwarz-Gelben kegeln erneut einen Landesligisten aus dem Bezirkspokal-Pokal. Die „Erste“ gewinnt in der Landesliga deutlich beim BSC Acosta.

Erfolgreiche Tage für die B-Jugend-Fußballer des MTV Gifhorn: Die U17 der Schwarz-Gelben eroberte mit einem Auswärtssieg die Tabellenführung in der Landesliga, die U16 kegelte den klassenhöheren VfB Peine aus dem Bezirkspokal. Die Freien Turner II erwiesen sich für die JSG Gifhorn Nord als zu stark.

Landesliga: Timon Pluschkat stellt früh die Weichen auf Sieg für den MTV Gifhorn

BSC Acosta II – MTV Gifhorn 0:5 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Pluschkat (6., 8.), 0:3 Agirman (32.), 0:4 Werner (57.), 0:5 Palanis (77.).

Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle beim Schlusslicht der Liga von Beginn an gerecht. Innerhalb von etwa 120 Sekunden sorgte Timon Pluschkat mit einem Doppelpack für eine komfortable MTV-Führung. Mit dem 3:0 durch Peywan-Roj Agirman war die Partie fast schon entschieden. Die letzten Zweifel am fünften Saisonsieg im siebten Spiel räumte Jarne Werner aus, der nach rund einer Stunde zum 4:0 traf. Christos Palanis markierte den Endstand.

Am Samstag geht es für die Mannschaft von Trainer Florin Pal weiter: Von 11 Uhr an ist der JFV 37 Göttingen im Sportzentrum Süd zu Gast.

Bezirkspokal: MTV Gifhorn II schaltet den nächsten Landesligisten aus

MTV Gifhorn II – VfB Peine 2:0 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 Lütkemüller (43., 54.).

In der Runde zuvor hatte der jüngere Jahrgang des MTV die eigene U17 ausgeschaltet, nun war die Elf von Chris Wimmer auch von den Peinern nicht aufzuhalten. „Wir haben sehr variabel gespielt und den Ball laufen lassen. Ich bin deutlich zufriedener mit der Leistung als nach den vergangenen Spielen in der Liga“, fasste MTV-Coach Chris Wimmer zusammen. Schon zur Halbzeit hätte seine Elf gegen den Tabellendritten der Landesliga in Führung liegen können – der erste Treffer gelang kurz nach der Pause.

Tjark Lütkemüller verwertete eine Vorlage von Marten Denzer zum 1:0, per Lupfer schnürte Lütkemüller nur elf Minuten später den Doppelpack. Ein Comeback der Gäste blieb aus. Das erneute Weiterkommen gegen einen Landesligisten „ist nicht selbstverständlich, ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen“, sagte Wimmer.

JSG Gifhorn Nord – Freie Turner II 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Ulonna (6.), 0:2 Ngamen (26.), 0:3, 0:4 Nwanchan Mbah (74., 79.).

Die Anfangsphase wurde den Gastgebern zum Verhängnis. „Wir haben die ersten zehn Minuten verschlafen, waren nicht auf dem Platz und immer einen Schritt zu spät“, ärgerte sich JSG-Trainer Malte Düsterhöft. Gifhorn Nord fand im Anschluss besser in die Partie, musste aber noch vor der Pause den nächsten Rückschlag hinnehmen. „In der zweiten Halbzeit hatten wir deutlich mehr Spielanteile und zwei, drei gute Chancen“, lobte Düsterhöft – eine Belohnung blieb der JSG aber verwehrt.

