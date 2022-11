SSV Kästorf erarbeitet sich unter neuem Coach einen Zähler

In Spiel 1 nach der Trennung von Trainer Sven Scholze und dessen „Co“ Arne Hoffart hat Fußball-Landesligist SSV Kästorf einen Punkt eingefahren, der als ein Erfolg gelten dürfte. Dem Tabellenvierten SSV Nörten-Hardenberg trotzten die Rot-Weißen ein 1:1 (1:1)-Unentschieden ab. „Es war kein schönes Spiel. Der Gegner hat gedacht, er gewinnt gegen uns. Wir sind über diesen einen Punkt unglaublich glücklich“, bilanzierte Interimstrainer Chris Borgsdorf.

Jannes Drangmeister bringt den SSV Kästorf in Führung

Die Kästorfer hatten sich vorgenommen, dem Gast keine Räume anzubieten. Das wurde bereits beim Nörtener Anstoß deutlich, als kein Spieler der Rot-Weißen die eigene Hälfte verließ. Nach der ersten Balleroberung der gesamten Partie schlugen die Gastgeber in der Offensive zu. Marcel Kröger bediente Ahmed Chaaban, der von rechts präzise in die Mitte flankte - und den Kopf von Kapitän Jannes Drangmeister fand, der einköpfte.

Chaaban war dann aber auch an der Entstehung des Ausgleichs beteiligt. Er verursachte einen Foulelfmeter, den Silvan Steinhoff sicher verwandelte (11. Minute). Zum Dosenöffner wurde dieser Treffer für die Gäste aber nicht. Kästorf ließ aus einer Fünferkette agierend bis zur Pause nur zwei Möglichkeiten zu. Nils Hillemann setzte die Kugel per Volleyabnahme über das Tor (26.), und kurz vor der Pause rettete Schlussmann Tobias Bremer im Eins-gegen-Eins mit Thorben Rudolph per Fußabwehr (43.).

SSV Nörten-Hardenberg in den letzten 20 Minuten nur noch zu zehnt

Nach dem Seitenwechsel rannte Nörten-Hardenberg weiter an, wurde aber nicht mehr zwingend. Die besten Möglichkeiten gehörten noch Julian Keseling (52.) und Linus Baar (65.), Bremer musste bei beiden Abschlüssen nicht eingreifen. Nach einer Tätlichkeit Steinhoffs gegen Marcel Kröger (73.) mussten die Schwarz-Gelben in den letzten rund 20 Minuten mit einem Mann weniger auskommen.

An der Statik des Spiels änderte das nichts, es blieb beim 1:1. Borgsdorf: „Die Mannschaft hat sich seit Mittwoch darauf konzentriert, was wir uns vorgenommen haben. Am Freitag im Abschlusstraining waren auch noch mal taktische Elemente dabei.“

Borgsdorf ist vorerst der Chef beim SSV Kästorf

Seit Mittwochabend gehen der SSV Kästorf und Trainer Sven Scholze sowie Co-Trainer Arne Hoffart getrennte Wege (wir berichteten). Beim 1:1 gegen den SSV Nörten-Hardenberg stand Chris Borgsdorf an der Seitenlinie des Fußball-Landesligisten. „Er macht das erst mal bis zur Winterpause“, bestätigte Kästorfs Abteilungsleiter Stefan Redler am Rande der Partie. Es sei allerdings nicht ausgeschlossen, dass Borgsdorf auch längerfristig Cheftrainer sein könnte, fügte Redler an. Zu Sebastian Ludwig, der eine Kästorfer Vergangenheit hat und seit kurzem nicht mehr Trainer in Gamsen ist, „gab es keinen Kontakt“, sagte Redler.

SSV: Bremer – Chaaban, Palella, E. Gökkus, Jansen – Kröger, Ö. Gökkus (46. Irek), Ad. Zeqiri (90. Ar. Zeqiri), Brandt (46. Thaqi) – Drangmeister.

Tore: 1:0 Drangmeister (2.), 1:1 Steinhoff (11./FE).

Rot: Steinhoff (73., Nörten).

