MTV spielt konzentriert, diszipliniert – und verliert doch

Eine konzentrierte Leistung blieb unbelohnt: Niklas Pieper (vorne rechts) und der MTV Gifhorn unterlagen beim Spitzenreiter in Egestorf mit 0:1.

Es bleibt dabei: Im Stadion an der Ammerke gibt’s nichts zu holen für die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn. Trotz einer starken Leistung mussten sich die Schwarz-Gelben beim Spitzenreiter 1. FC Germania Egestorf-Langreder mit 0:1 (0:0) geschlagen geben.

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht, sehr diszipliniert agiert – alle waren füreinander da“, konstatierte MTV-Coach Georgios Palanis und merkte an: „Wir hätten diesmal die drei Punkte verdient gehabt. Die Jungs haben es gut gemacht, alles gegeben. Darauf können wir aufbauen.“

Die Gäste setzten diesmal – im Gegensatz zur Vorwoche – auf eine Fünfer-Abwehrkette, an der sich die Egestorfer die Zähne ausbissen. Den favorisierten Hausherren fiel nicht viel ein, um die Gifhorner in Verlegenheit zu bringen. „Der Gegner hat uns vielleicht auch ein wenig unterschätzt“, meinte Palanis. Schließlich war von der Souveränität der besten Heimelf der Liga nichts zu sehen.

Marc Upmann und Melvin Luczkiewicz haben beste Chancen

Im Gegenteil: Die beste Chance in Durchgang 1 hatten die Gifhorner. Marc Upmann kam aus fünf Metern frei zum Kopfball, köpfte das Leder aber genau in die Arme von FC-Schlussmann Ole Schöttelndreier.

Im zweiten Spielabschnitt blieben die Schwarz-Gelben weiter konzentriert, gestatteten den Gastgebern keine Möglichkeiten – und hatten selbst den Torschrei schon auf den Lippen. Melvin Luczkiewicz war mit dem Kopf vor Schöttelndreier am Ball, bugsierte das Leder am Keeper, aber eben auch knapp am Tor vorbei – das hätte erneut das 1:0 für den MTV sein können.

Doch dann kam es, wie es kommen musste: Nach einem fragwürdigen Freistoß fiel der Ball Robin Gajda vor die Füße, und dessen Sonntagsschuss passte genau – das 1:0 für die Germanen (73.). „Es war die einzige Chance für Egestorf“, sagte Georgios Palanis: „Es war wirklich ärgerlich, schade für die Mannschaft.“ Zumal Luca Friederichs in der Nachspielzeit eine Hereingabe von Marvin Luczkiewicz nur um Zentimeter verpasste.

MTV Gifhorn: Krull – F. Schröder (82. S. Saikowski), Upmann, Hajdari, Jaeger, Pieper (88. Palanis) – Grah – Marvin Luczkiewicz, Melvin Luczkiewicz (88. Rudt) – Denker (71. Hashagen), Leese (69. Friederichs).

Tor: 1:0 Gajda (73.).

