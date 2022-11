8:0 – Hillerser Kantersieg gegen Reislingen

Der TSV Hillerse hatte am Sonntag gleich achtmal Grund zum Jubeln und ließ Reislingen keine Chance.

Spitzenreiter TSV Hillerse marschiert in der Fußball-Bezirksliga nicht nur weiter von Sieg zu Sieg, er übertrifft sich auch immer wieder selbst. Gegen den SV Reislingen/Neuhaus, der immerhin als Tabellensiebter zum TSV kam, setzten sich die Hillerser mit 8:0 (4:0) durch und feierten den höchsten Saisonerfolg. „Es war ein Start-Ziel-Sieg“, unterstrich Trainer Julian Wildemann zufrieden.

Den Torreigen eröffnete Jonas Müller, dessen Aufgabe in der Regel nicht das Toreschießen ist, mit gleich zwei Treffern. Nur rund 60 Sekunden nach dem 2:0 erzielte Michel Lahmann das dritte Hillerser Tor, die Partie war zu diesem Zeitpunkt schon entschieden. Ein Eigentor der Gäste sorgte Mitte des ersten Durchgangs für das 4:0. „Wir sind mit einem recht kleinen Kader ins Spiel gegangen, Reislingen war auch etwas ersatzgeschwächt. Wir haben gesagt, wir wollen das Spiel in der ersten Halbzeit entscheiden“, berichtete Wildemann.

So boten sich nach dem Seitenwechsel Möglichkeiten, Leistungsträgern wie Felix Schrader und Nick Borgfeld Pausen zu gönnen. Luca Ehresmann und Dominik Dünow schraubten das Ergebnis in die Höhe, ehe der eingewechselte Moritz Sandte per Doppelpack für den Endstand sorgte. „Das freut mich für Moritz.“

Tore: 1:0, 2:0 Müller (8., 12.), 3:0 Lahmann (13.), 4:0 Eigentor (22.), 5:0 Ehresmann (60.), 6:0 Dünow (75.), 7:0, 8:0 Sandte (77., 89.)

tim

