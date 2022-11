Gifhorn. Zum Kreisduell geht’s in den Norden: Die Bezirksliga-Fußballer der SV Gifhorn treten bei Aufsteiger Groß Oesingen an.

Fußball-Bezirksliga Der VfR Wilsche will in Mörse nachlegen

Der TSV Hillerse, Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga, ist am Sonntag beim kompakt auftretenden WSV Wendschott gefordert. Die ebenfalls formstarke SV Gifhorn reist indes zum Aufsteiger SV Groß Oesingen, der mit 24 Punkten mehr als ordentlich dasteht.

SV Groß Oesingen – SV Gifhorn (So., 14 Uhr). Der SV Groß Oesingen findet sich nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser in der Bezirksliga zurecht. Am Sonntag gastiert die Spielvereinigung aus Gifhorn an der Molkereistraße. Ein Duell der Gegensätze: Auf der Gifhorner Seite stehen etliche Spieler mit Bezirksliga-Erfahrung, viele haben auch in der Landesliga schon ihren Mann gestanden. Für die Oesinger hingegen ist es größtenteils die erste Spielzeit in der Bezirksliga. Am Anfang der Saison musste das Team von SV-Coach Torben König dafür noch ein wenig Lehrgeld zahlen, mittlerweile aber ist das Team aus dem Nordkreis angekommen.

WSV Wendschott – TSV Hillerse (So., 14 Uhr). Die Eindrücke, die Hillerses Coach Julian Wildemann vom kommenden Gegner hat, sind ganz frisch. Am Mittwoch schaute er sich die Wendschotter bei der 0:4-Niederlage in Hehlingen an. „Das war ziemlich deutlich. Hehlingen hat es gut gemacht, vom WSV kam nicht so viel“, berichtet Wildemann. Die Schwarz-Gelben auf die leichte Schulter zu nehmen, wäre dennoch keine gute Idee. Schließlich hatten sie im Oktober 17 Punkte in 7 Spielen eingefahren. „Wendschott ist für mich eine große Wundertüte. Es ist schwer vorherzusagen was wirklich auf uns zukommt“, findet der Trainer des Spitzenreiters.

Was die Gäste für eine Statik im Spiel erwartet, ist schon eher abzusehen. „Das wird eine Partie, in der wir viel Ballbesitz haben. Bei Wendschott ist eine Ordnung zu erkennen. Wir werden versuchen, die auseinanderzuziehen und Lücken zu finden“, verrät Wildemann, der nach den deutlichen Siegen der vergangenen Wochen anfügt: „Wir haben inzwischen gerne den Ball und haben die Sicherheit, jeder will den Ball haben. Es macht richtig Spaß, den Jungs zuzusehen, weil sie wirklich guten Fußball spielen.“

TSG Mörse – VfR Wilsche-Neubokel (So., 14 Uhr). Der VfR musste eine kurze Durststrecke überstehen. „Wir sind aber wieder gut in die Spur zurückgekommen“, meint VfR-Trainer Bernd Huneke. Einem Sieg in Calberlah ließ sein Team am vergangenen Spieltag ein Remis gegen Vorsfelde II folgen. „Wir wollten vor der Winterpause 20 Punkte auf dem Konto haben – das haben wir geschafft. Aber wir wollen weiter punkten und den Abstand nach unten ausbauen.“ Die Mörser seien für Wilsches Coach schlecht einzuschätzen, „aber wenn sie alles an Bord haben, sind sie immer in der Lage, Spiele zu gewinnen. Wir müssen voll konzentriert sein.“ Alle an Bord hat Huneke, er kann „aus dem Vollen schöpfen. Das habe ich lange nicht gekonnt.“

