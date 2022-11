SV Gifhorn ist auf Wiedergutmachung aus

Lukas Grega (Mitte) und die SV Gifhorn sind nach der Pleite in Groß Oesingen beim SV Reislingen/Neuhaus (in Schwarz) zu Gast.

Mit dem Schwung des Derbysieges gegen den MTV Isenbüttel (4:1) geht es für die Bezirksliga-Fußballer des SV Grün-Weiß Calberlah zum TSV Hehlingen. Hinter dem Anpfiff der Partie steht allerdings ein großes Fragezeichen. Das Spiel der SV Gifhorn beim SV Reislingen/Neuhaus dürfte indes stattfinden – die Gastgeber verfügen über einen Kunstrasenplatz.

Mit dem Selbstvertrauen des 4:1-Heimsieges gegen SV Gifhorn geht SV Groß Oesingen ins Spiel gegen beim 1. FC Wolfsburg. Der FC Brome hat ein Heimspiel vor der Brust.

SV Grün-Weiß Calberlah hat keine guten Erinnerungen an das Hinspiel

TSV Hehlingen – SV Grün-Weiß Calberlah (So., 14 Uhr). „Wir haben keine guten Erinnerungen an das Hinspiel“, gibt SVC-Trainer „Charly“ Melaouah zu. Seine Mannschaft führte mit 2:0, verlor noch mit 2:3 und am Ende wurde das Duell aufgrund eines Calberlaher Wechselfehlers mit 0:5 gewertet. „Das ist eine aggressive und zweikampfstarke Truppe, in der sich alle Spieler gegenseitig pushen. Das wird ein harter Brocken“, sagt Melaouah.

Seine Schützlinge haben gegen Isenbüttel allerdings Selbstvertrauen getankt. „So ein Derbysieg ist etwas Schönes. Die Atmosphäre ist locker, Die Jungs sind happy. Wir wissen aber auch, dass wir nachlegen müssen“ gibt Melaouah vor. Ob die Partie auf dem für Spielausfälle anfälligem Platz in Hehlingen stattfindet, ist aber fraglich. „Ich gehe nicht davon aus, dass die Partie stattfindet. Falls doch, spielen wir gerne“, fügt Melaouah an.

SV Gifhorn will nach Niederlage jetzt in Neuhaus Wiedergutmachung betreiben

SV Reislingen/Neuhaus – SV Gifhorn (So., 14 Uhr). „Das Spiel wurde schon auf den Kunstrasenplatz gelegt. Ich gehe davon aus, dass gespielt wird“, ordnet SVG-Trainer Sascha Fassa ein. Der besagte Platz in Neuhaus gehört zu den kleineren und schmaleren. „Die Reislinger sind das gewohnt, weil sie auch darauf trainieren können. Ich hoffe, dass sich meine Jungs so schnell wie möglich an den Platz gewöhnen.“

Rein spielerisch „sollte er uns schon entgegenkommen“, findet Fassa. „Unser Augenmerk liegt auf dem Fußballerischen. Wir versuchen, den Ball laufen zu lassen und über das Umschaltspiel nach vorne zu kommen“, schiebt er nach. Nach der 1:4-Niederlage beim SV Groß Oesingen soll Wiedergutmachung her. Fassa: „Ich hoffe nicht, dass es wie im Hinspiel eine Punkteteilung gibt. Wir wollen die Schmach vom Sonntag ausmerzen.“

SV Groß Oesingen ohne Druck beim 1. FC

1. FC Wolfsburg – SV Groß Oesingen (So., 14 Uhr). Vor der Saison hatte wohl kaum jemand gerechnet, dass der Aufsteiger aus dem Gifhorner Nordkreis als Tabellensechster und somit als Favorit nach Wolfsburg reist. Die Gastgeber befinden sich schließlich im Abstiegskampf und haben aktuell den ersten Abstiegsplatz inne. Der Druck liegt also klar beim 1. FC.

FC Brome – Lupo Martini Wolfsburg II (So., 14 Uhr). Für die Bromer geht es weiterhin darum, Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Die Aufgabe am Sonntag ist aber eine schwierige gegen die Oberliga-Reserve aus Wolfsburg.

tim

