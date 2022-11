FSV Adenbüttel Rethen erwartet „richtigen Brocken“

Rethen. Bis Samstag sind in Rethen die Plätze gesperrt – die FSV will das Heimspiel gegen VfR Wilsche-Neubokel aber unbedingt über die Bühne bringen.

Bei der FSV Adenbüttel Rethen tut man alles dafür, das letzte Heimspiel des Kalenderjahres trotz der Wetter- und Platzverhältnisse über die Bühne zu bekommen. „Die Plätze sind aktuell bis einschließlich Samstag gesperrt“, unterstreicht FSV-Trainer Marcus Ohk vor der Partie gegen den VfR Wilsche-Neubokel am Sonntag (14 Uhr).

FSV Adenbüttel-Rethen verlegt Abschlusstraining in die Halle

Das Abschlusstraining der Gastgeber wurde in die Halle verlegt. „Wir wollen den Platz schonen. Wenn wir drauf gegangen wären, hätten wir am Sonntag definitiv nicht gespielt“, sagt Ohk. Die FSV will eine Absage verhindern. „Wir müssen auch mal gucken, ob wir auf dem A-Platz oder auf dem B-Platz in Rethen spielen“, fügt der Coach an.

So oder so: Das Tabellenschlusslicht hat die nächste knifflige Aufgabe vor der Brust. „Das ist ein richtiger Brocken, der uns da vorgesetzt wird. Für mich gehören die Wilscher zu den Mannschaften, die es von der Spielanlage her richtig gut machen“, betont Ohk und verweist auf die spielerischen und kämpferischen Qualitäten der Rot-Weißen. Ohk: „Es wird darauf ankommen, dass wir die Chancen, die wir bekommen, auch mal nutzen und den Gegner nicht durch eklatante Fehler einladen. Es wird darauf ankommen, die Fehler abzustellen. Das wird das Wichtigste sein.“

VfR Wilsche-Neubokel will auch auf kämpferische Tugenden setzen

Das Hinspiel am ersten Spieltag ging mit 3:0 an den VfR. „Das war schon nicht so einfach. Adenbüttel Rethen hatte damals schon Personalnot, hat dann aber zum Beispiel 6:1 gegen Mörse gewonnen. Man weiß nicht so richtig, woran man ist“, fasst Wilsches Trainer Bernd Huneke zusammen. Der langjährige Coach der Gäste warnt insbesondere vor Jannik und Marc Bruns, deren Qualität unbestritten ist.

„Die FSV wird versuchen, unseren Spielfluss zu stören. Da müssen wir mit kämpferischen Tugenden dagegenhalten“, gibt Huneke vor. Er führt aus: „Wir werden mit dem Selbstvertrauen aus den vergangenen Spielen offensiv agieren. Der Gegner hat schon Schwächen in der Defensive. Wir werden versuchen, Lücken zu finden.“

