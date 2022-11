Weihnachten will der MTV Isenbüttel über dem Strich stehen

Das 1:1 am vergangenen Dienstag bei der TSG Mörse war für den MTV Isenbüttel eine gefühlte Niederlage. „Wir mussten die Jungs aufbauen“, berichtet Dennis Stöbermann, der Interimstrainer des MTV. Am Sonntag geht es für den Tabellen-16. der Fußball-Bezirksliga zur drittplatzierten Landesliga-Reserve des SSV Vorsfelde. Als Statisten reisen die Hehlenrieder nicht an, so viel steht fest.

MTV Isenbüttel will das Hinspiel-Ergebnis umdrehen

„Wir fahren dort hin, um zu punkten“, gibt sich Stöbermann kämpferisch. Das Hinspiel ging knapp und spät 0:1 verloren. Im Rückspiel soll es andersherum laufen. Dass die Partie auf Kunstrasen ausgetragen wird, sieht Stöbermann nicht „unbedingt als Nachteil“ an. „Wir sind am Dienstag in Mörse auch ganz gut damit zurechtgekommen und werden am Freitag auch noch einmal auf Kunstrasen trainieren.“

Aushilfen aus der Altherren-Mannschaft werden diesmal nicht benötigt

Der MTV habe „einige gute Kicker“ in den Reihen, denen der ebene Untergrund eher zugutekommen würde. Und auch personell sieht es im Vergleich zum Spiel in Mörse deutlich besser aus. „Spieler aus der Altliga brauchen wir am Sonntag zum Glück nicht“, kommentiert Stöbermann mit einem Schmunzeln, denn gegen die TSG musste der Interimscoach Dennis Mohwinkel, Björn Damker und sich selbst in den Kader berufen.

Die Mannschaft sei intakt, sagt Stöbermann. „Es fehlt nur das Erfolgserlebnis.“ Das soll am Sonntag mit mindestens einem Punkt eingefahren werden. Mit Blick auf die Tabelle und die noch vier ausstehenden Spiele vor der Winterpause gibt Stöbermann das Ziel aus: „Wir wollen Weihnachten über dem Strich stehen!“

mth

