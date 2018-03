Helmstedts Herren-A-Team ist Vize-Bezirksmeister

Bei den Bezirksmeisterschaften Schere in Salzgitter dominierten an allen drei Wettkampftagen die Kegler des Gastgebers: Salzgitter war auf der eigenen Anlage in allen Kategorien überlegen. Hinter dem SKV Salzgitter (3290 Holz) qualifizierte sich in der Kategorie Herren A jedoch die Mannschaft des...