Libbe bleibt – unabhängig von der Liga

Noch ist nicht klar, in welcher Liga die Handballer der HG Elm in der Saison 2018/2019 spielen. Derzeit ist die im vergangenen Sommer gegründete Spielgemeinschaft aus Schöningen und Schöppenstedt Vorletzter in der Landesliga – eine Platzierung, die die Planungen nicht unbedingt erleichtert. ...