Mit vorsichtigem Optimismus zum erfahrenen Staffeldritten

Und wieder erwartet den Fußball-Bezirksligisten TSV Germania Helmstedt am Sonntag ein Gegner aus dem Spitzentrio der Liga. Nach den Spielen in Reislingen und Mörse treten die Blau-Weißen an diesem Sonntag (15 Uhr) beim Dritten MTV Gamsen an. Die Helmstedter fahren...