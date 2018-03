Der Helmstedter Sportkalender

Foto: rs24/Wittneben

Zumindest ein Fußballteam des Kreises kann sicher davon ausgehen, dass sein Spiel am Sonntag angeht: Der FC Schunter (links) tritt in der Bezirksliga 1 bei der TSG Mörse an – auf Kunstrasen. Die TSG verlor neun Spiele in Folge nicht. Keine leichte Aufgabe also für den FC. Foto: rs24/Wittneben