Terminlage: FCH und FSV bleiben gelassen

Seit ein paar Tagen ist zwar offiziell Frühling und die Bezirksliga-Fußballer sollten schon einige Rückrundenspiele absolviert haben. Der FC Heeseberg wartet allerdings noch immer auf seinen ersten Einsatz in 2018. Durch die Flut an Spielabsagen ist die Tabelle der Staffel 2 völlig in Schieflage...