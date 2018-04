Hahn macht nach der Saison Schluss

Die heiße Phase in der Saison beginnt, die letzte Chance auf Platz 2 muss genutzt werden. Denn am Sonntag (11 Uhr) tritt Frauenfußball-Landesligist STV Holzland beim Tabellenzweiten SV Wendessen an. Vor dem Verfolgerduell tut sich derweil beim STV eine Baustelle auf: Trainer Uwe Hahn kündigte an,...