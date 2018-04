Vordere Plätze – zu Land und im Wasser

Die jüngsten Schwimmer des Helmstedter SV bewiesen am vergangenen Wochenende, dass sie sowohl im Wasser als auch an Land ganz vorne mitmischen können. Edgar Krause (Jahrgang 2011), Alina Braune (2010) und Vivien Ochsendorf-Bösche (2010) starteten am Samstag beim Lauf...