71 Kilometer durch den Elm

Warberg Durch die Natur – bei bestem Wetter: Für die Ausdauersportlerinnen und -sportler, die am Sonntag am 7. Elm Super Trail teilnahmen, waren die Temperaturen jedoch fast schon zu hoch. Dennoch wagten sich zahlreiche Athleten von der Burg Warberg aus in vier Disziplinen auf die Strecke durch den Elm....