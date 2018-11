„Ich freue mich auf die nächsten drei Jahre“ – Grahe verlängert

Fußball-Bezirksligist FC Heeseberg plant langfristig mit Trainer Michael Grahe und verlängert den Vertrag vorzeitig um drei Jahre. Das gab der FC-Vorsitzende Marco Graf am Wochenende bekannt. „Der Vertrag mit Michael Grahe lief nur bis zum Ende der Saison. Da wir wissen, was wir an ihm haben und...