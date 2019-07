Bronze für Sven Ruse und Maleen Kraul

Überaus beachtlich schlugen sich Helmstedts Nachwuchskegler bei der deutschen Jugendmeisterschaft (DJM) in Trier, bei denen sie als JSG Niedersachsen antraten. Insgesamt neun Mädchen und Jungen aus Helmstedt waren in neun Wettbewerben am Start. Die Bedenken der Trainer und Betreuer, ob ihre...