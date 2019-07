FC: Generalprobe gegen „robusten Gegner“

Zum letzten Test vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison erwarten die Bezirksliga-Fußballer des FC Heeseberg am Mittwoch (19 Uhr) den Haldensleber SC. Die Partie soll laut FC-Trainer Michael Grahe durchaus richtungsweisende Erkenntnisse liefern.

Mit dem Haldensleber SC stellt sich eine, so Grahe, „robuste Mannschaft, die sicherlich aggressiv sein und uns besonders läuferisch fordern wird“ in Dobbeln vor. Nachdem der FC in der Vorbereitung bis dato bewusst überwiegend gegen Mannschaften getestet hat, „gegen die wir in der Pflicht waren, auch mal das Spiel zu machen“, werde sein Team nun voraussichtlich reichlich Gelegenheit dazu bekommen, das Abwehrverhalten zu erproben. „Am Verschieben in der Defensive und am Gegenpressing haben wir auch im Trainingslager noch mal gearbeitet“, berichtet Grahe.

Die Versuche, sich in den Tests in der Spielgestaltung weiterzuentwickeln, verliefen durchwachsen. Gegen Remlingen hätten das Zusammenspiel und das Umsetzen der Laufwege zuletzt aber schon deutlich besser geklappt. Nun, gegen den Verbandsligisten aus Sachsen-Anhalt, werden die Gastgeber sich wohl wieder mehr auf eine ihrer größten Stärken konzentrieren: das schnelle Umschaltspiel.

„Ich denke, dass das ein sehr guter Test gegen einen sehr guten Gegner sein wird“, sagt Grahe, der im Trainingslager mit seinem Team auch noch einmal intensiv an der Kondition gearbeitet hat. Nun sieht er seinen FC jedenfalls gut gewappnet für das Bezirkspokalspiel bei der SV Lauingen Bornum am Sonntag.