Vizemeister – Ochsendorfs Jugend steigt in Bezirksklasse auf

Seit Jahren engagiert sich die Tischtennis-Sparte des TSV Ochsendorf intensiv in der Jugendarbeit. Dass dieses Engagement Früchte trägt, bewies die abgelaufene Spielzeit, in der die Ochsendorfer mit dem Aufstieg der ersten Jugend-Mannschaft in die Bezirksklasse einen großen Erfolg feierten.

Das Team, bestehend aus Felix Kaiser, Johann Matthis, Danny Hofschneider und Robin Gerloff, startete in der Kreisliga. Anfangs hatten die Ochsendorfer noch Probleme und verloren ihre ersten drei Spiele. Die weiteren beiden Hinrundenpartien gegen Brunsrode/Lehre (6:1) und Grasleben II (6:0) gewannen sie dann aber deutlich. In der Rückrunde war der TSV in vier von fünf Spielen siegreich, nur gegen Meister SC Rhode setzte es ein 2:6. Da Rhode auf den Aufstieg verzichtete, ist Ochsendorf nun eine von drei Helmstedter Mannschaften auf Bezirksebene.

„Eine wirklich tolle Leistung. In der Bezirksklasse zu spielen ist für die Spieler und Betreuer eine besondere Herausforderung“, freut sich TSV-Pressewart Marvin Lyra. Er warnt allerdings auch: „Das Spielniveau zieht noch einmal ordentlich an.“ Deshalb erwarte Lyra besonders viel Trainingsfleiß und Einsatz von den jungen Spielern, um das Ziel, den Klassenerhalt, zu erfüllen.

Auch die zweite Mannschaft kann auf eine gute Spielzeit in der 1. Kreisklasse zurückblicken. Das neuformierte Team stieg erst zur Rückrunde in den Spielbetrieb ein. Lukas Eitner, Kevin Juodvisis, Jonathan Wenst, Max Biedermann und Michel Spangenberg fanden sich aber direkt in der Spielklasse zurecht und belegten am Ende Platz 3. Betreuerin Uschi Quast und Trainer Ulf Hesker attestierten ihren Schützlingen eine „sehr gute Leistung“.

Interessierte können beim Jugendtraining des TSV vorbeischauen. Die Anfänger trainieren am Donnerstag ab 17 Uhr, das Training für die Fortgeschrittenen findet immer dienstags und donnerstags (jeweils ab 18 Uhr) statt.