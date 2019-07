TSV Germania will in ruhige Fahrwasser

Sportlich packte der TSV Germania Helmstedt den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga eigentlich nicht. Doch durch den Rückzug der SG Rottorf/Viktoria Königslutter blieben die Kreisstädter trotzdem in der Klasse. So eine Saison wollen die Germanen nun nicht noch einmal erleben. „Wir wollen mit...