Fußball-Kreisligisten eröffnen Super-Cup

Der Auftakt ist gemacht – die drei Fußball-Bezirksligisten haben den Super-Cup des NFV-Kreises Helmstedt am Donnerstagabend in Lauingen eröffnet (bei Redaktionsschluss nicht beendet). Am Freitag folgen nun die Spiele der Gruppe 2, in der sich gleich drei Kreisligisten begegnen werden. Im ersten...