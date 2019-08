RFV-Reiterinnen verdienen sich drei goldene Schleifen

Drei goldene sowie drei silberne Schleifen waren die Ausbeute der Reiterinnen vom RFV Königslutter am zurückliegenden Turnierwochenende. In Uetze-Katensen konnten Sophie Pabel und ihr Pferd Royal Flash die Wertungsrichter überzeugen. Mit der Wertnote (WN) 7,5 holte sich das Paar in der A-Dressur...