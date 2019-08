Holzland trifft auf Schlusslicht Frellstedt

Bereits am Freitagabend wird der zweite Spieltag in der Fußball-Kreisliga eröffnet. Ab 18.30 Uhr bekommt es der STV Holzland – der mit einem 6:3 gegen Vatan Spor Königslutter in die Saison startete – mit dem ersten Schlusslicht der Saison, dem MTV Frellstedt, zu tun. „Frellstedt wird uns das Leben...