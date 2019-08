Der Helmstedter Sportkalender

An diesem Samstag findet die bereits 30. Auflage des Elm-Lappwald Triathlons statt. Der Start erfolgt um 10.30 Uhr im Waldbad Birkerteich. Für die Teilnehmer, egal ob am Volkstriathlon oder am anschließenden Landesliga-Wettbewerb, gilt es, 600 Meter zu schwimmen, 20 Kilometer Rad zu fahren und 5 Kilometer zu laufen.