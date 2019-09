Bescheiden, aber durchaus selbstbewusst

Das Debüt steigt in der Fremde: Mit dem Auswärtsspiel beim USC Braunschweig III (heute, 17 Uhr, Turnhalle am Franzschen Feld) starten die Volleyballer des TV Bornum in ihre erste Verbandsliga-Saison – und geben sich nach zwei Aufstiegen in Folge durchaus selbstbewusst. „Als Neuling sind wir...