Bezirksligist Lauingen Bornum hat den Respekt abgelegt

Das Selbstvertrauen ist beim Fußball-Bezirksligisten SV Lauingen Bornum wieder deutlich gestiegen. Der Aufsteiger gewann zuletzt zwei wichtige Spiele gegen die Kellerkinder Lupo Martini II (6:0) und Gamsen (3:0). Am Sonntag (14.30 Uhr) soll der dritte Erfolg in Serie für die SV her. Zu Gast ist...