Topspiel in Barmke: Der TSV erwartet Bemerode

Topspiel in der Oberliga! Die Fußballerinnen von Spitzenreiter TSV Barmke (15 Punkte) empfangen den Vierten TSV Bemerode (11). Nach dem starken Start in die Saison geht Barmke am Sonntag (11 Uhr) als Favorit in die Partie, doch TSV-Coach Marcel Kirchhoff rechnet mit einer schwere Aufgabe. „Das...