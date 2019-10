Henning Vietzke warnt vor zu lascher Einstellung

Derbyzeit in der B-Jugend-Bezirksliga: Am heutigen Samstag (11 Uhr) empfangen die U17-Fußballer der JSG Helmstedt die JSG Schöningen/Königslutter zum Kreisduell – auf das sich einige Akteure so richtig freuen. „Viele Jungs kennen sich untereinander und gehen teilweise in eine Klasse“, erzählt...