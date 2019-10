Helmstedts Kegel-König in der Königsdisziplin Dreibahnen

Per WhatsApp ging die knappe Nachricht „Ich habe es geschafft“ nach Helmstedt – und beim KSV brach Jubel es. Denn das, was der Kegler Burghard Täger geschafft hatte, war beachtlich: Mit 17 Holz Vorsprung hatte er die deutschen Meisterschaften in der „Königsdisziplin“ Dreibahnen (Herren A) für sich...