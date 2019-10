Schandelah spielt mit – „dieser Gegner müsste uns gut liegen“

Der Lauf soll anhalten: Am Sonntag will Tabellenführer FSV Schöningen in der Fußball-Bezirksliga 2 beim MTV Schandelah-Gardessen die nächsten drei Punkte einfahren. Der Anpfiff ist um 14.30 Uhr. „Wenn wir es wieder schaffen, dass hinten die Null steht, dann bin ich sehr sicher, dass wir am Sonntag...