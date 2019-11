Kreisligist Grasleben will die Wende einleiten

Der Spitzenreiter ist an diesem Wochenende nicht im Einsatz, nun wollen die Verfolger ein Stück weit herankommen. Am 12. Spieltag der Fußball-Kreisliga kommt es zum Duell zwischen den Spitzenteams TuS Essenrode und FC Nordkreis. FC Vatan Spor Königslutter – SpVg Süpplingen (So., 14 Uhr). „Unser...