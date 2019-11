VfL arbeitet an seinen Baustellen

Vor einer kniffligen Aufgabe steht Handball-Landesligist VfL Lehre am Sonntag (17.15 Uhr) in der heimischen „Rosine“. Zu Gast ist die HSG Plesse-Hardenberg II, formstarker Tabellendritter und ein Gegner, der sich gerade in fremden Hallen als überaus schwer zu besiegen erwiesen hat. Die Gäste...