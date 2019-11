TC Schöningen feiert – mit ganz viel Wehmut

Standing Ovations gab es für die Organisatoren und die Tänzer der Jazz- und Modern-Dance-Abteilung des TC Schöningen: Drei Stunden lang erlebten die Gäste im Brunnentheater in Helmstedt eine Reise durch die Welt von Walt Disney mit seinen Figuren, seinen Filmen und seinen Liedern. Gemeinsam wurde gelacht, und auch die traurigen Momente an diesem besonderen Abend wurden miteinander geteilt.

Zum 15. Mal hatte Organisatorin Heike Langenheim, die zusammen mit Abteilungsleiterin Julia Ostermeyer durch das Programm führte, zur vorweihnachtlichen Präsentation ins Brunnentheater eingeladen. Der erste Teil der Veranstaltung stand ganz im Zeichen der vergangenen Turniersaison. Die JMD-Teams von der Kinderliga bis zur 2. Bundesliga tanzten noch einmal ihre diesjährigen Choreografien, und auch die Breitensportgruppen, die eigens für das im Herbst in Schöningen stattfindende Kinder- und Jugendturnier ihre Stücke erarbeitet hatten, waren noch einmal auf der Theaterbühne zu sehen.

Die Moderatorinnen würdigten dabei die tollen Erfolge der Mannschaften in diesem Jahr. Mit Treppchenplätzen, Qualifikationen im nationalen Bereich und Teilnahmen an Europa- und Weltmeisterschaften ist die Abteilung mit ihren Tänzerinnen und Tänzern eine feste Größe des Deutschen Tanzsportverbandes und der International Dance Organisation (IDO).

Abschied von zwei Formationen

In diesem Jahr wurde der Abend aber auch genutzt, um sich von zwei Traditionsformationen zu verabschieden. Die Incredibles um Trainerin Josephine Spillner ziehen sich nach 15 gemeinsamen Jahren aus dem Ligageschehen zurück und verzichten in der kommenden Saison auf den Startplatz in der Regionalliga. Das Team, das als Video-Clip-Dancing-Projekt begonnen hatte, schaffte es im Laufe der Jahre bis in die 2. Bundesliga. Als Breitensport- und Showgruppe werden die Incredibles aber weiter zusammen trainieren und sich neuen Herausforderungen stellen.

Nach rund 25 Jahren – davon 19 in der Bundesliga – muss sich auch die Formation Imagination vorerst aus dem Formationsgeschehen zurückziehen. Verständlich, dass dabei die eine oder andere Träne auf der Bühne verdrückt wurde. „Einige Mitglieder mussten verletzungsbedingt ihren Sport aufgeben, andere verlassen die Region aus beruflichen Gründen“, erklärt Julia Ostermeyer, Vorsitzende der Tanzsportabteilung des TC. Und obwohl die Schöningerinnen zahlreiche talentierte Sportlerinnen haben, konnten für die kommende Saison nicht genug Tänzerinnen gefunden werden, die sich den Anforderungen dieses Teams stellen möchten. Als Small Group wird Imagination aber weiterhin am Ligabetrieb teilnehmen, die nationalen Turniere für den TC bestreiten und auf internationaler Ebene das Team Germany würdig verstärken.

Tolle Show mit Disney-Klassikern

Der zweite Teil stand dann vorrangig im Zeichen des Vaters aller Trickfilme – Walt Disney. Die Gäste bestaunten einen bunten Mix aus 101 Dalmatiner, Mary Poppins, Bernhard und Bianca, Hercules oder Pocahontas, tollen Kostümen und überraschenden Show- und Lichteffekten, bis am Ende etwa 200 Tänzerinnen und Tänzer zum großen Eiskönigin-Finale gemeinsam auf der Bühne tanzten. „Das Publikum war begeistert und belohnte alle Trainer, Tänzer und Verantwortlichen mit Standing Ovations“, schilderte Ostermeyer.

Die nächste Vereinspräsentation findet am 14. November 2020 statt und wird im Zeichen der Olympischen Spiele stehen. Interessierte sollten sich den Kartenverkauf am 19. und 20. September vormerken.