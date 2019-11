Präsenz zeigen, aggressiv zu Werke gehen – Serie verlängern

Am 17. und zugleich vorletzten Spieltag vor der Winterpause in der Fußball-Bezirksliga 3 empfängt der FC Heeseberg den SV Emekspor Langelsheim. Los geht’s am Sonntag um 14 Uhr auf dem Söllinger Sportplatz. Während die Serie der Gäste aus dem Harzvorland am Sonntag mit der 0:2-Heimniederlage gegen...