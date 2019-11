Hohe Auswärtshürde für Barmkerinnen

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und damit auch die erste Hälfte der Fußball-Saison 2019/2020. Für die Fußballerinnen des Oberligisten TSV Barmke stehen bis zur wohlverdienten Winterpause noch zwei Partien an, zunächst am Sonntag (13 Uhr) in der Fremde. Der Tabellenführer reist zum schweren...