Schöningen ist auf Meisterschaftskurs

Mit komfortablen zehn Punkten Vorsprung und dem mit Abstand besten Torverhältnis verabschiedet sich der Fußball-Bezirksligist FSV Schöningen als Tabellenführer der Staffel 2 in die Winterpause. „Unser Saisonziel war und bleibt der erste Tabellenplatz, also der Aufstieg in die Landesliga. Von daher...