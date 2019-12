Herd-Cup verspricht viel Spannung

Das Jahr startet mal wieder mit einigen Krachern: Denn der MTV Frellstedt veranstaltet am ersten Januarwochenende wieder den beliebten Herd-Cup. Im Rahmen des Cups werden insgesamt drei Fußball-Turniere für Jugend- und Herrenteams in der Nord-Elm-Halle in Süpplingen stattfinden. Los geht es am...