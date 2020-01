Charity Cup: Helmstedter Trio fordert den Titelverteidiger

Ex-Profi Michael Spies zog die Mannschaften, Mia Lading die dazugehörige Gruppe – und heraus kam ein Helmstedter Kräftemessen in einer Vorrunde. Wenn der FC Türk Gücü am Sonntag, 26. Januar (10 Uhr), in Beendorf sein Hallenfußball-Turnier um den 4. Charity Cup ausrichtet, dann treffen die...