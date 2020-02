HSV-Partie beim Schlusslicht wird wohl zur Geduldsprobe

Nicht nur die Leistungen, auch die Zahlen belegen es: Der HSV Warberg/Lelm ist in der Handball-Verbandsliga auf bestem Weg in Richtung Klassenerhalt. Seit Anfang Dezember hat die Mannschaft ihr Konto von 2 auf 14 Pluspunkte ausgebaut. Zwei weitere sollen am Samstag (19.15 Uhr) beim neuen...