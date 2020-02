Für den Klassenerhalt: TSV Grasleben II erhält Verstärkung

So langsam geht es wieder los in der 1. Fußball-Kreisklasse. An diesem Wochenende stehen die ersten beiden Nachholspiele des Jahres an. Besonders auf den TSV Grasleben II darf man dabei sein Augenmerk legen, denn beim Schlusslicht hat sich im Vergleich zur ersten Saisonhälfte eine Menge getan. TuS...