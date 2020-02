Jugendfußball-Kongress im März

Vor einem Jahr wurden beim dritten Amateurfußball-Kongress die Weichen für die Zukunft im Fußball gestellt – nun ist der Nachwuchs an der Reihe: Am 20. und 21. März wird der Jugendfußball-Kongress in Frankfurt am Main abgehalten. Fast 200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden vor Ort sein. Allein...