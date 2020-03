Schöndube: „Da wird nichts mehr passieren“

Drei Spiele hätten für die TSG Königslutter in der Basketball-Bezirksliga noch angestanden. Dann ordnete der Landesverband NBV aber die Aussetzung des Spielbetriebs an. Obwohl bislang nur die Partien bis zum 19. April offiziell abgesetzt sind, die des letzten Spieltags am 25. und 26. April aber...