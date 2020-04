Vor Wochenfrist entschloss sich der Niedersächsische Fußballverband zu einer Befragung der Vereine, ob die unterbrochene Saison Mitte August beziehungsweise Anfang September fortgesetzt werden soll. Der NFV-Kreis Helmstedt hat dabei ein eindeutiges Votum abgegeben: Abbruch!

Nach Informationen unserer Zeitung haben 25 der 34 Helmstedter Fußballvereine an der schriftlichen Befragung des NFV-Kreises teilgenommen. Dabei stimmte kein einziger für den Vorschlag des Verbandes, die momentan aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochene Saison nach Möglichkeit später wieder fortzusetzen. Stattdessen votierten alle Vereine dafür, die Saison ohne Absteiger abzubrechen und Aufsteiger per Quotientenregelung zu ermitteln – so, wie es beispielsweise der Handball vorgemacht hat.

So klar wie in Helmstedt haben sich die Nachbarn in der Region nicht positioniert. Wobei auch in Wolfsburg und Braunschweig Mehrheiten für einen Abbruch zustande kamen. In Gifhorn hatten sich derweil fast alle befragten Vereine für den NFV-Vorschlag ausgesprochen – wobei es im Nachgang von Trainern viel Kritik für diesen Entschluss gab. So oder so: Auf den NFV kommt eine schwierige Entscheidungsfindung zu, denn eine klare Mehrheit für die ursprünglich anvisierte Fortsetzung der Spielzeit scheint es nicht zu geben.

„Wir werden uns am Freitag im Verbandsvorstand intensiv mit den Ergebnissen auseinandersetzen und dann das weitere Vorgehen beraten“, erklärte NFV-Präsident Günter Distelrath in einer Pressemitteilung – die Befragung sei jedenfalls am Mittwoch beendet worden und Ergebnisse von allen 33 NFV-Kreisen eingegangen. Aktuell sei davon auszugehen, dass es morgen aber zu keiner Entscheidung kommen wird. Vielmehr werde ein Fahrplan über die folgenden Schritte entworfen, der über die medialen Kanäle des NFV kommuniziert wird. Distelrath: „Ein Zeitpunkt, wann der Verbandsvorstand zu einer finalen Beschlussfassung kommen könnte, lässt sich derzeit noch nicht konkret benennen.“ r.