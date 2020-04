Holzland verlängert mit Trainerin Mandy Heidemann

Wann der Ball wieder rollen wird – und ob dann noch in der alten oder in einer neuen Saison: Diese Fragen werden auch für die Landesliga-Fußballerinnen des STV Holzland noch beantwortet werden müssen. Klar ist aber, wer dann auf der Trainerbank sitzen wird: Der Verein hat über die Saison hinaus mit Mandy Heidemann verlängert.

„Wir, der STV Holzland, freuen uns bekanntzugeben, dass wir uns mit der Trainerin unserer 1. Frauenmannschaft Mandy Heidemann auf eine weitere Zusammenarbeit über die aktuelle Saison hinaus verständigt haben“, erklärt der STV-Vorsitzende Lars Schiffers in einer Mitteilung. „Mandy Heidemann leistet hier beim STV Holzland eine tolle Arbeit und wir haben die spielfreie Zeit dazu genutzt, diese wichtige Personalentscheidung für die Zukunft fix zu machen.“

Aus 11 Spielen holte Heidemann mit ihrer Mannschaft 18 Punkte und steht damit aktuell auf Platz 3 der Tabelle. Damit wurde das Niveau der Vorsaison nicht erreicht, aber „in der Hinserie hatten wir viele Ausfälle, neue Spielerinnen und schon einen gewissen Umbruch im Team. Daher war nicht damit zu rechnen, dass es so einen Durchmarsch wie in der Hinserie der vergangenen Saison gibt“, weiß Schiffers die Leistung der Mannschaft einzuordnen. Das Team habe seine Lehren aus Rückschlägen gezogen und sei auf einem guten Weg gewesen. „Umso ärgerlicher ist die aktuelle Situation“, meint Schiffers. Doch dadurch ist auch die Freude nun größer, dass „wir mit einer konstanten sportlichen Führung in die Zukunft gehen“.