Kellerduell in der Fußball-Kreisliga: Mit Rottorf/Viktoria und Barmke treffen am 5. Spieltag der Tabellenletzte und -vorletzte im direkten Duell aufeinander.

FC Schunter – FSV Schöningen II (So., 14.30 Uhr). Schunter zeigte beim 7:3-Sieg beim HSV eine bärenstarke Vorstellung und führte nach 35 Minuten bereits mit 5:0. „Das, was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, muss der Maßstab für den Rest der Saison sein“, sagt Spielertrainer Julien Wossmann, der sich mit seiner Elf das Ziel gesetzt hat, die beste Offensive und Defensive aller Teams zu stellen. In puncto Toreschießen sind seine Jungs schon auf einem sehr guten Weg.

FC Vatan Spor Königslutter – SpVg Süpplingen (So., 14.30 Uhr). Nach drei Auswärtsauftritten, inklusive A-Pokal, darf sich Vatan mal wieder den eigenen Fans präsentieren. „Wir wollen zu Hause so lange wie möglich ungeschlagen bleiben“, betont Spielertrainer Giuseppe Marchese. „Süpplingen ist mit seiner körperbetonten Art zwar immer schwierig zu bespielen, ich glaube aber, dass es einen Qualitätsunterschied zwischen beiden Teams gibt, weil die SpVg im Sommer Christoph Osteroth verloren hat und ihr außerdem zwei Spieler gesperrt fehlen, während wir gut nachgerüstet haben.“

MTV Frellstedt – Helmstedter SV (So., 14.30 Uhr). Da die Partie beim FC Nordkreis auf den 14. Oktober verschoben wurde, waren die Frellstedter am vergangenen Wochenende spielfrei. „Die Pause hat uns gutgetan, weil einige lädierte Spieler mittlerweile wieder fit sind“, sagt MTV-Trainer Tobias Korona. Er glaubt, dass es ein „nettes Spiel“ werden könnte, da sein Team die wenigsten Gegentreffer kassiert hat (2), während der HSV die bislang stärkste Offensive stellt (19 Treffer).

STV Holzland – FC Nordkreis (So., 14.30 Uhr). Holzland wollte die Partie eigentlich verlegen, es fand sich jedoch kein geeigneter Termin. Grund für den Verlegungswunsch: Mit Markus Kremling und Dominik Doerries fehlen STV-Trainer Emil Schaffner gleich zwei Schlüsselspieler aus der Viererkette, weshalb sich der Coach wahrscheinlich selbst als Innenverteidiger aufstellen wird.

TSV Danndorf – TSV Süpplingenburg (So., 14.30 Uhr). Da die Rot-Weißen auf Platz 1 stehen und die Gäste „nur“ Rang 11 belegen, „sind wir vom Tabellenstand her der Favorit“, erklärt Danndorfs Spielertrainer Chris Kunau. „Es wird aber ein schwieriges Spiel, da Süpplingenburg oft nur knapp verloren hat und gegen den Tabellenführer sicher besonders motiviert sein wird.“

TuS Essenrode – TSV Germania Helmstedt (So., 14.30 Uhr). Till Eickmeier brauchte ein paar Tage, um das ärgerliche 3:3 gegen Barmke zu verarbeiten, „mittlerweile ist das Ding aber abgehakt“, versichert Essenrodes Coach. Da die Maschkicker weiterhin von Interimstrainer Matthias Franke gecoacht werden, seien die Gäste für den TuS-Trainer schwierig einzuschätzen: „Wir gehen als Favorit ins Spiel und wollen gewinnen, es wird aber hart.“

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – TSV Barmke (So., 14.30 Uhr). Die SG ist als einziges Team noch punktlos und braucht gegen den TSV einen Sieg, um den letzten Platz zu verlassen. „Die Kreisliga ist für die Jungs ein Lernprozess, sie bekommen von uns die Zeit, die sie benötigen“, sagt Coach Sebastian Ebner. Ein Mutmacher dürfte die Tatsache sein, dass seine Elf im A-Pokal bereits zweimal erfolgreich war, unter anderem auch, genau, in Barmke.