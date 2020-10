Endlich am Ziel – endlich Landesliga! Am Samstag bestreitet die FSV Schöningen ihr erstes Spiel in der neuen Spielklasse. Zum Auftakt kommt mit dem SSV Vorsfelde aber direkt der Titelkandidat Nummer 1 ins Elmstadion, es wird die erste Bewährungsprobe für die Elf von Trainer Nils Osteroth.

Endlich am Ziel: Nach dem Bezirksliga-Titel und fast sieben Monaten Pause geht es für die Kicker der FSV Schöningen mit den Punktspielen los. Und nun spielen sie in der Klasse, in die sie schon seit Jahren wollen, nämlich in der Fußball-Landesliga.

Da die Liga aber aufgrund von Corona aufgeteilt wurde, hat das Team von FSV-Coach Nils Osteroth, in der Nord-Staffel nur 18 Partien vor sich. Von daher ist ein guter Saisonstart noch wichtiger als üblich – doch zum Auftakt kommt am Samstag (14 Uhr) mit dem SSV Vorsfelde direkt der Titelkandidat Nummer 1 ins Elmstadion… Doch zurück zur FSV: „Obwohl die Vorbereitung wegen Corona sehr lang war und nicht optimal sein konnte, bin ich ganz sicher, dass wir auch in der Landesliga bestehen können“, lautet Osteroths Bilanz zum fast dreimonatigen Einspielen für den Start. In den letzten zwölf Wochen bestritt die FSV 16 Begegnungen. Das habe natürlich Kraft gekostet, aber wegen der anfänglichen Beschränkung auf höchstens 13 Spieler pro Partie hatte man sich für viele Tests entschieden, „um möglichst vielen Spielern auch Wettkampfpraxis zu geben. Wir hatten sehr gute Testspiele, aber noch zu viele Situationen, in denen wir hinten, gerade wenn wir nicht richtig geordnet standen, die spielerische Lösung gesucht haben, anstatt die klare Variante zu wählen“, erkennt er noch Verbesserungsbedarf. Wie weit sein Team wirklich ist, wird sich zum Auftakt zeigen, denn mit dem SSV Vorsfelde wartet direkt eine echte Bewährungsprobe auf die Schöninger. „Mit Vorsfelde haben wir gleich das Top-Team der Liga vor der Brust. Aber wir haben in den Testspielen gegen Lupo Martini Wolfsburg und die FT Braunschweig auch gut ausgesehen“, bleibt Osteroth optimistisch. Und einen Mutmacher gibt es auch: Letzte Saison gelang noch ein 2:1-Sieg im Pokal gegen Vorsfelde – allerdings hat sich der SSV mit den Ex-Profis Kevin Scheidhauer und Kevin Schulze erheblich verstärkt. Personell sieht es bei der FSV nicht ideal aus, da Andreas Sommermeyer, Johannes Lutz, Jan-Axl Seeliger, Yannik Werner und Vincent Kühn noch länger ausfallen. Stefan Goebel macht nach seiner Verletzung Fortschritte, steht wohl ab Mitte Oktober zur Verfügung. So sieht der FSV-Kader aus: Tor: Dirk Dewitz, Dennis Glatz und Philipp Nabel. Abwehr: Jonah Ademeit, Felix Behling, Luca Caringi, Sven Poley, Daniel Reiche, Jan-Axl Seeliger und Yannik Werner. Mittelfeld: Marcel Joachimski, Maximilian Kohl, Vincent Kühn, Johannes Lutz, Christoph Osteroth, Christopher Peine, Marco Petermann, Chris Schittko, Philipp Schulz, Andreas Sommermeyer, Alexis-Maurice Tounkara, Martin Sening und Stefan Goebel. Sturm: Christopher Münch und Dominik Elsner. Das FSV-Auftaktprogramm:

Samstag, 3. Oktober, 14 Uhr

Schöningen – SSV Vorsfelde

Sonntag, 11. Oktober, 14.30 Uhr

TSC Vahdet BS – Schöningen

Samstag, 17. Oktober, 14 Uhr

FSV Schöningen – BSC Acosta

Samstag, 24. Oktober, 14 Uhr

FSV Schöningen – TSV Lamme

Sonntag, 1. November, 14 Uhr

MTV Isenbüttel – Schöningen

Samstag, 7. November, 14 Uhr

Schöningen – SV Reislingen/N