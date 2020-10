Auftakt für den FC Heeseberg: Neue Klasse, neues Glück

Mit einem 23-Mann-Kader startet der FC Heeseberg in die neue Saison.

Söllingen. Fußball-Bezirksliga 2 A: Im ersten Spiel der neuen Saison geht es in Söllingen gegen den MTV Schandelah-Gardessen.

„Ich kann über die letzte Saison eigentlich nur Positives berichten, da wir auf dem dritten Platz abgeschlossen und somit unser bisher bestes Ergebnis im Bezirk erreicht haben“, blickt Coach Michael Grahe stolz zurück. Seine Bezirksliga-Fußballer des FC Heeseberg überzeugten in der Staffel 3 und lagen in der Quotientenwertung am Ende eben auf Rang 3.

Nun, da sein Team zurück in die Bezirksliga 2, Staffel A (mit insgesamt 9 Teams), wechselt, geht sein Blick aber nach vorn: „Neue Klasse, neues Glück – ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir in diese Klasse gekommen sind. Wir haben uns toll entwickelt und werden wieder versuchen oben mitzuspielen. Ich freue mich auf die Saison, auch wenn es eine abgespeckte sein wird.“ Und die startet am Freitag (18.30 Uhr, Sportplatz Söllingen) für den FCH mit der Partie gegen den MTV Schandelah-Gardessen. Die neue Spielzeit geht Michael Grahe mit einem 23-Mann-Kader an. Als Torhüter stehen Hannes Benda und Malte Waldau bereit, der allerdings hauptsächlich noch in der A-Jugend der JSG zum Einsatz kommen wird. In der Abwehr sollen Tobias Kruschke, Niklas Wikert, Nico Böhm, Johannes Höhne, Danny Kaletta, Steffen Franz (gleichzeitig Co-Trainer), Niklas Gödde und Thomas Klinzmann Tore verhindern. Die Mittelfeldspieler Stefan Heidebroek, Patrick Scholz, Paul-Jonathan Scholz, Jonas Wolter, Felix Maushake, Andre Harmel, Julian Hieske, Marcel Hentschel, Nico Lübbecke, Philipp Michehl, Fabian Romeike und Florian Naumann sollen für ordentlich Druck nach vorn sorgen. Als Angriffsspitze möchte Alexander Schrader seine Torgefährlichkeit wieder unter Beweis stellen. „In den Testspielen haben wir gesehen, dass einige Dinge schon sehr gut funktionieren, andere dagegen, wie das schnelle Umschaltspiel und die Effektivität in der Chancenverwertung, noch nicht. Und im Pokal sind wir gegen Schöningen ja nur aufgrund der Tordifferenz ausgeschieden“, zeigt sich Grahe mit der Vorbereitung zufrieden. Alle hätten gut mitgezogen und gezeigt, dass sie Bock auf die neue Saison haben. „Die Schandelaher sind ein Team, das man nur schwer einschätzen kann. Wenn sie einen guten Tag haben, können sie jeden schlagen. Aber sie sind auch anfällig, wenn man sie unter Druck setzt. Und genau das werden wir versuchen“, sagt er mit Blick aufs erste Spiel. Fehlen werden Grahe allerdings auf jeden Fall Florian Naumann, Philipp Michel, Nico Lübbecke und Marcel Hentschel.