Drittes Spiel – dritte Niederlage: Die A-Junioren-Fußballer der JSG Schöningen/Königslutter laufen in der Landesliga weiter der Musik hinterher. Im Heimspiel gegen den SSV Vorsfelde mussten sich die Schützlinge von Trainer Henning Vietzke mit 1:2 (1:2) geschlagen geben und bleiben damit Tabellenschlusslicht.

Die Gäste gingen im Elmstadion nach 19 Minuten in Führung, als Samuel Knödl mustergültig freigespielt wurde und nur noch einschieben musste. Kurz vor der Halbzeit konnte Eric Bäcker einen Flankenball in Ruhe annehmen und vollstreckte überlegt zum 2:0 für die Gäste. Doch nach einem scharf hereingebrachten Eckstoß kamen die Schöninger noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch ein Eigentor zum Anschlusstreffer.

Im zweiten Durchgang fehlte den Hausherren in einigen Situationen jedoch das nötige Quäntchen Glück, um zumindest noch einen Zähler in Schöningen zu behalten.

Tore: 0:1 Knödl (19.), 0:2 Bäcker (45.), 1:2 Eigentor Schulte (45.+2).